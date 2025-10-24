Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Polizei sucht dringend Zeugen zu einem tödlichen Verkehrsunfall vom 21. Februar 2025, bei welchem ein Motorradfahrer verstarb

Wimsheim (ots)

Wie bereits am 21.2.2025 unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5976412 berichtet, befuhr gegen 15:10 Uhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die Landstraße 1175 von Wimsheim kommend in Richtung Friolzheim. Kurz nach dem Verlassen des Kreisverkehrs überholte der Kradlenker mutmaßlich einen dunklen Minivan. Kurze Zeit später stieß das Motorrad mit einem gesonderten Fahrzeug zusammen, welches aus der untergeordneten Maybachstraße in die Friolzheimer Straße abbiegen wollte. Der nicht am Unfall beteiligte Lenker des dunklen Minivans dürfte im Anschluss in die Maybachstraße abgebogen sein.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, Rufnummer 07231 186-3111, sucht nun dringend den Fahrer oder die Fahrerin des Minivans, da davon auszugehen ist, dass dieser sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen kann.

Benjamin Koch, Pressestelle

