Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Aktionstag #SicherLeben: Polizeipräsidium Pforzheim setzt auf Präsenz - Erfolgreiche Bilanz bei Verkehrskontrollen und Stärkung des Sicherheitsgefühls

Baiersbronn (ots)

Das Polizeipräsidium Pforzheim hat ab Donnerstagnachmittag eine größere Kontrollstelle unter dem Motto #SicherLeben durchgeführt. Ziel war es, das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum nachhaltig zu stärken und Straftaten vorzubeugen.

Polizeibeamtinnen und Beamte der Reviere Freudenstadt und Horb, unterstützt durch Kräfte der Verkehrsdienstaußenstelle Freudenstadt und der Polizeihundeführerstaffel haben am 23.10.25, in der Zeit zwischen 16 und 21 Uhr, eine Kontrollstelle in der Freudenstädter Straße/Öchslestraße eingerichtet. Kontrolliert wurden ca. 200 Personen und 150 Fahrzeuge. Hierbei stellte man nachfolgende Straftaten und Ordnungswidrigkeiten fest: Zwei Trunkenheitsfahrten, zwei Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten, darunter nicht Anlegen des Sicherheitsgurts, fehlende Sicherung von mitfahrenden Kindern und diverse Mängelberichte.

Des Weiteren wurden verkehrserzieherische Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt.

Das Polizeipräsidium Pforzheim wird auch künftig vergleichbare Schwerpunktaktionen mit gezielten Kontrollen im gesamten Dienstbezirk durchführen.

