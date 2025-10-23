Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gescheiterte Einbrecher im Stadtteil Haidach - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr versuchten unbekannte Täter sich Zutritt zu einer Wohnung in der Küstriner Straße zu verschaffen. Der Plan der Schurken, ein Fenster aufzuhebeln, scheiterte kläglich.

Unbeirrt von diesem Misserfolg, entschieden sich die unbekannten Täter für einen kreativen Umweg: Sie bahnten sich ihren Weg quer über diverse Flächen, um zur Terrasse zu gelangen. Auch hier führte das Aufhebeln nicht zum Erfolg. Stattdessen setzten die Bösewichte einen Gegenstand mit Wucht gegen die Terrassenscheibe ein - mit durchschlagendem Erfolg, zumindest, was den Lärm betraf.

Der Lärm machte den Nachbarn aufmerksam, der die unbekannten Täter auf frischer Tat überraschte. Diese ergriffen umgehend die Flucht in unbekannte Richtung. Diebesgut konnten sie letztendlich keines ergattern.

Ebenfalls am Mittwoch, zwischen 12:50 Uhr und 01:10 Uhr, gab es in der Alleinsteiner Straße einen weiteren Einbruchsversuch. Auch hier gelang es den Schurken nicht, in die Wohnung zu gelangen.

In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen wird ein Tatzusammenhang geprüft.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Luisa Diebold, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell