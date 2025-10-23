Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Erfolgreicher Hubschraubereinsatz

Bad Herrenalb (ots)

Unterhalb des Falkenstein-Felsens in Bad Herrenalb ist am Dienstagabend ein Wanderer schwer verletzt aufgefunden worden.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei gegen 18:25 Uhr einen herrenlosen Wanderrucksack mit persönlichen Gegenständen in der Nähe des Aussichtspunktes. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Besitzer des Rucksackes in einer hilflosen Lage befindet, und der Bereich unterhalb des Felsens nur schlecht einsehbar war, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Dieser konnte den Mann schwer verletzt lokalisieren. Bei der fußläufigen Absuche durch Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr konnte der Verletzte aufgefunden und aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden. Der verunglückte Wanderer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell