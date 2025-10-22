PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Remchingen (Enzkreis) - Kontrollaktion "Verkehrssicheres Fahrrad"

Remchingen (ots)

Bei der jährlichen Kontrollaktion, welche durch den Polizeiposten Remchingen zusammen mit dem ortsansässigen Gymnasium organisiert wurde, sind am Dienstagmorgen zahlreiche Fahrräder der Schüler auf ihre Verkehrssicherheit überprüft worden.

Zwischen 7:10 Uhr und 7:45 Uhr wurden die Kontrollen bei den mit den Rädern an der Schule ankommenden Schülern durchgeführt. Neben den Polizeibeamten waren auch mehrere ausgebildete Verkehrsmentoren des Gymnasiums an der Aktion beteiligt. Insgesamt wurden ungefähr 100 Fahrräder kontrolliert. Es wurden dabei 27 Beanstandungen, insbesondere fehlende Beleuchtung und Mängel an den Bremsen, festgestellt. Von der Schule werden die Rücklaufzettel an die Eltern zur Behebung der Mängel weitergegeben.

Die gemeinsame Kontrollaktion wird in diesem Rahmen auch im kommenden Jahr stattfinden, da sie einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit der Kinder leistet.

Melanie Konrad, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

