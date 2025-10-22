PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Nagold (ots)

Bei einem gefährlichen Überholmanöver auf der Kreisstraße 4346 sind am Dienstagmittag zwei Fahrzeuge kollidiert. Eine weitere Pkw-Lenkerin erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf die verunfallten Fahrzeuge auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte ein 23-jähriger BMW-Fahrer gegen 15:25 Uhr auf der Strecke von Iselshausen nach Mötzingen einen Sattelzug. Dabei übersah er mutmaßlich einen entgegenkommenden BMW und stieß mit diesem frontal zusammen. Eine Audi-Fahrerin, die ebenfalls in Richtung Iselshausen unterwegs war, fuhr anschließend auf den BMW des 57-Jährigen auf.

Sowohl die Audi-Fahrerin als auch der 57-jährige BMW-Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

