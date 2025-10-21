Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbruch in Bauzentrum - Zeugenhinweise erbeten

Nagold (ots)

Unbekannte haben sich am frühen Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu Verkaufs- und Büroräumen einer Firma verschafft.

Nach derzeitigem Sachstand wurde, gegen 3:00 Uhr, eine Glasscheibe im Eingangsbereich zerstört und im Anschluss das in der Calwer Straße gelegene Gebäude betreten. Im Verkaufsraum öffneten die Täter mehrere Schubladen und durchsuchten sie. Aus einer Kaffeekasse entnahmen sie etwas Bargeld und flüchteten.

Das Polizeirevier Nagold hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

