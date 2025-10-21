Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbruch in Fahrradgeschäft

Bad Liebenzell (ots)

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in den Verkaufsraum einer Radladens eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde wird derzeit noch ermittelt.

Nach bisherigem Sachstand drang der Täter, zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr, über ein zuvor eingeschlagenes Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes in die in der Bahnhofstraße befindlichen Räumlichkeiten ein. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell