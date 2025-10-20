PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Angefahren und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Nach einem Streit mit einem Fußgänger am Freitagmittag im Bereich der Hercyniastraße soll ein Pkw-Lenker den Fußgänger erfasst haben und anschließend davongefahren sein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 31-jährige VW-Fahrer gegen 13:15 Uhr von Büchenbronn kommend in die Straße "Auf der Rotplatte". Dort kam es zu einem Wortgefecht mit einem Passanten. Schließlich wendete der Pkw-Lenker sein Fahrzeug, fuhr auf den Fußgänger zu und erfasste diesen. Durch den Aufprall auf der Motorhaube wurde der Mann leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, konnte jedoch kurze Zeit später durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186 4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
