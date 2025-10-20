PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbruch in Firma

Nagold (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist von Donnerstag auf Freitag in der Robert-Koch-Straße in eine Firma eingebrochen.

Zwischen Donnerstagabend, 18:30 Uhr, und Freitagmorgen, 07:05 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsamen Zutritt in das Firmengebäude. Aus diesem entwendeten sie einen Tresor, der später in Tatortnähe gewaltsam geöffnet aufgefunden werden konnte. Mit der Beute in Form von Bargeld in Höhe eines hohen dreistelligen Betrags flüchtete die Täterschaft unerkannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter der 07452 9305-0 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

