POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - B 463: Gefährliches Überholmanöver mit Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Empfingen (ots)

Am Freitagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 463 ein Verkehrsunfall ereignet, wonach der Verursacher jedoch geflüchtet ist und nun das Polizeirevier Horb die Ermittlungen aufgenommen hat.

Mit bisherigem Sachstand befuhr ein 55-jähriger VW-Lenker, gegen 6:45 Uhr, die B 463 von Haigerloch kommend in Richtung Empfingen als ihm ein schwarzer Seat, der sich offenbar in einem Überholvorgang befand, entgegenkam. Aufgrund dessen musst der VW-Fahrer stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Allerdings touchierte der Seat noch den Außenspiegel des VW, so dass ein Sachschaden von rund 300 Euro entstand. Im Anschluss entfernte sich der Seat-Fahrer ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96-200 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

