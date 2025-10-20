PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Von Freitag auf Samstag sind Unbekannte im Stadtteil Dürrmenz in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben Beute gemacht.

Nach derzeitigem Sachstand verschaffte sich die Täterschaft zwischen Freitagmittag, 15:00 Uhr, und Samstagmittag, 13:45 Uhr, über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem in der St.-Andreas-Straße gelegenen Haus und gelangte so ins Innere. Im Anschluss wurden nahezu alle Räume durchsucht. Letztlich nahmen die Einbrecher Bargeld, Goldmünzen sowie Goldringe an sich und flüchteten. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Luisa Diebold, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

