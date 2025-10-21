Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bargeld geraubt - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Zwei Unbekannte haben am Montagabend in der Nordstadt einen 42-jährigen Mann mit einem Messer bedroht und Geld gefordert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lief der Mann, gegen 22:30 Uhr, von der Pfälzerstraße kommend in Richtung Bahnhofunterführung, als ihm am "Park am Zähringerplatz", auf Höhe der dortigen Toilettenanlage, zwei Männer entgegenkamen. Beide gingen unvermittelt auf den 42-Jährigen zu und einer der beiden bedrohte ihn mit einem Messer. Während dessen zog der zweite seinem Opfer die Jacke aus und nahm diese samt der darin befindlichen Geldbörse ansich. Darin befand sich unter anderem ein mittlerer, zweistelliger Bargeldbetrag. Noch während der Mann nach weiteren Wertgegenständen abgetastet wurde, konnte er sich der Situation entziehen, indem er einen der Täter wegstieß und in Richtung Landratsamt flüchtete. Trotz einer groß angelegten Tatortbereichsfahndung durch Schutz- und Kriminalpolizei konnten die beiden Männer nicht mehr in Tatortnähe festgestellt werden.

Der beiden Täter, die offenbar aus der Unterführung kamen, werden wie folgt beschrieben: Person 1: männlich, etwa 35-40 Jahre, etwa 170 cm groß, dunkle Haare, langer Bart, roter Schal, helle Bomberjacke

Person 2: männlich, etwa 30 Jahre, etwa 180 cm, hellblonder, kurzer Bart, Halbglatze, hellblaue auffällige Jacke.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 entgegen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell