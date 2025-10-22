Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Berauschter Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Pforzheim (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagvormittag ist ein 25-Jähiger Mini-Fahrer angehalten worden, der unter Drogeneinfluss stand und ohne Führerschein unterwegs war.

Der junge Mann befuhr gegen 11:20 Uhr die Untere Wilferdinger Straße und wurde von Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei bemerkten die Beamten, dass der Pkw-Lenker offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. In einer Tasche des Mannes wurde zudem ein Joint und eine Kleinmenge Cannabis aufgefunden. Ein Drogenvortest vor Ort verlief positiv, weshalb der Fahrer eine Blutprobe abgeben musste. Weiter war der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, da ihm diese in der Vergangenheit bereits entzogen wurde. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

