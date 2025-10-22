Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim - Gefährdung im Straßenverkehr durch unachtsames Fahrverhalten: Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Pforzheim (ots)

Am vergangenen Donnerstag, den 16.10.2025 gegen 08:15 Uhr kam es in Pforzheim auf der St.-Georgen-Steige zu einem Verkehrsdelikt, bei dem vermutlich mehrere Fahrzeuge gefährdet wurden.

Nach bisherigem Sachstand war ein fahrauffälliger PKW auf der St.-Georgen-Steige stadteinwärts unterwegs. Hierbei hat die Fahrerin die Mittellinie überfahren, sodass mindestens zwei noch unbekannte PKW-Lenker der entgegenkommenden Fahrzeuge auf die Rechte der zweispurigen Fahrbahn ausweichen mussten.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Luisa Diebold, Pressestelle

