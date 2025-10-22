POL-Pforzheim: Pforzheim - Gefährdung im Straßenverkehr durch unachtsames Fahrverhalten: Polizei sucht Geschädigte und Zeugen
Pforzheim (ots)
Am vergangenen Donnerstag, den 16.10.2025 gegen 08:15 Uhr kam es in Pforzheim auf der St.-Georgen-Steige zu einem Verkehrsdelikt, bei dem vermutlich mehrere Fahrzeuge gefährdet wurden.
Nach bisherigem Sachstand war ein fahrauffälliger PKW auf der St.-Georgen-Steige stadteinwärts unterwegs. Hierbei hat die Fahrerin die Mittellinie überfahren, sodass mindestens zwei noch unbekannte PKW-Lenker der entgegenkommenden Fahrzeuge auf die Rechte der zweispurigen Fahrbahn ausweichen mussten.
Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.
Luisa Diebold, Pressestelle
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell