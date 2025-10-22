Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Zwei Personen mit Schussverletzung verstorben

Nagold (ots)

Tot aufgefunden wurden am 18.10.2025 zwei Personen auf einem befriedeten Besitztum, nachdem unmittelbar zuvor durch Zeugen Schussgeräusche vernommen wurden. Hinweise auf eine mögliche Beteiligung Dritter oder Gefährdung von Passanten liegen bislang nicht vor.

Nach derzeitigem Kenntnisstand vernahm ein Zeuge am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, Schüsse im Stadtteil Hochdorf. Kurze Zeit später wurden im Garten eines Anwesens in der Tübinger Straße zwei leblose Personen, ein Mann und eine Frau, aufgefunden.

Eintreffende Rettungskräfte sowie mehrere Funkstreifen der Schutz- und Kriminalpolizei konnten lediglich den Tod der beiden feststellen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um ein am Ereignisort lebendes Ehepaar, welches berechtigt im Besitz von Schusswaffen war.

Unter Würdigung der aktuell vorliegenden Beweismittel sowie aufgrund von Erkenntnissen der Kriminaltechnik und der Rechtsmedizin ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Mann die Frau durch eine Schussabgabe tödlich verletzte und im Nachgang die Waffe gegen sich selbst richtete. Die endgültige Rekonstruktion der Geschehensabläufe und die Ermittlung eines Tatmotivs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw und der Staatsanwaltschaft Tübingen.

Marian Jander, Pressestelle der Staatsanwaltschaft Tübingen

Benjamin Koch, Pressestelle des Polizeipräsidium Pforzheim

