Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bad Liebenzell (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmittag zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen, bei welchem beide Fahrzeuglenker zum Teil schwer verletzt wurden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 15:30 Uhr ein 65-jähriger Fahrer eines Ural von Monakam kommend in Fahrtrichtung Landesstraße 573. Aus noch unbekannter Ursache kam der Mann in einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford, welcher von einer 33-Jährigen gelenkt wurde. Der 65-Jährige wurde schwer, die 33-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 25 000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

