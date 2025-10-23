Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in soziale Einrichtung - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben sich von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu den Verwaltungsbereichen einer sozialen Einrichtung verschafft.

Nach derzeitigem Sachstand wurde zwischen Dienstagabend 17:00 Uhr und Mittwochmorgen 05:30 Uhr ein Fenster einer Einrichtung aufgehebelt, um sich Zutritt zum Gebäude in der Wilhelm-Lenz-Straße zu verschaffen. Anschließend drang die unbekannte Täterschaft gewaltsam in weitere Räumlichkeiten ein und öffnete Schließfächer sowie Geldkassen. Derzeit können noch keine konkreten Angaben zu dem Sachschaden und dem Diebesgut gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Luisa Diebold, Pressestelle

