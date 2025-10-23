PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in soziale Einrichtung - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben sich von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu den Verwaltungsbereichen einer sozialen Einrichtung verschafft.

Nach derzeitigem Sachstand wurde zwischen Dienstagabend 17:00 Uhr und Mittwochmorgen 05:30 Uhr ein Fenster einer Einrichtung aufgehebelt, um sich Zutritt zum Gebäude in der Wilhelm-Lenz-Straße zu verschaffen. Anschließend drang die unbekannte Täterschaft gewaltsam in weitere Räumlichkeiten ein und öffnete Schließfächer sowie Geldkassen. Derzeit können noch keine konkreten Angaben zu dem Sachschaden und dem Diebesgut gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Luisa Diebold, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 10:55

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

    Bad Liebenzell (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmittag zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen, bei welchem beide Fahrzeuglenker zum Teil schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 15:30 Uhr ein 65-jähriger Fahrer eines Ural von Monakam kommend in Fahrtrichtung Landesstraße 573. Aus noch unbekannter Ursache ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:45

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Erfolgreicher Hubschraubereinsatz

    Bad Herrenalb (ots) - Unterhalb des Falkenstein-Felsens in Bad Herrenalb ist am Mittwochabend ein Wanderer schwer verletzt aufgefunden worden. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei gegen 18:25 Uhr einen herrenlosen Wanderrucksack mit persönlichen Gegenständen in der Nähe des Aussichtspunktes. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Besitzer des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren