POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbruch in städtischen Betriebshof

Nagold (ots)

Unbekannte sind von Dienstag auf Mittwoch in den Baubetriebshof der Stadt Nagold eingebrochen und haben unter anderem Werkzeug und Gartengeräte entwendet.

Nach derzeitigem Sachstand drang die Täterschaft, zwischen 17:00 Uhr und 06:30 Uhr, über eine eingeschlagene Scheibe in die Halle des in der Straße "Am Glockenrain" gelegenen Hofes ein. Im Inneren wurden mehrere Lagerboxen aufgebrochen sowie Fahrzeuge durchsucht.

Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, dürfte sich aber im vierstelligen Bereich bewegen.

