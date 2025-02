Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Verkehrsunfall mit tödlich verunglücktem Kradfahrer

Pforzheim (ots)

Wimsheim - Am heutigen Freitag gegen 15:10 Uhr befuhr ein 21jähriger Motorradfahrer die L1175 von Wimsheim in Richtung Friolzheim. Nach dem Ortsausgang Wimsheim kam von rechts aus der untergeordneten Maybachstraße ein BMW und kollidierte mit dem Motorrad. Der junge Mann aus dem Enzkreis erlitt durch die Kollision mit dem PKW lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 49jährige BMW-Fahrer aus Pforzheim erlitt einen Schock. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 EUR. Das Suzuki-Motorrad und der BMW mussten abgeschleppt werden. Die Friolzheimer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

