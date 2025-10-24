Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Glatten - Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Glatten (ots)

Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, ist ein 42-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 409 ausgewichen und verunfallt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der BMW-Lenker gegen 09:30 Uhr von Leinstetten in Richtung Neuneck, als ihm ein bislang unbekannter PKW-Lenker kurz nach dem Ortsausgang Neuneck auf seiner Fahrspur entgegenkam. Dieser befand sich trotz Gegenverkehrs im Überholvorgang. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der BMW-Fahrer nach rechts in den Straßengraben aus. Trotz des Ausweichmanövers kommt es zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge. Der 42-jährige BMW-Fahrer blieb leicht verletzt. Sein Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht wurde. Am Fahrzeug des BMW-Lenker entstand ein Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der bislang unbekannte Überholende entfernte sich von der Unfallstelle. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen, eher kleineren PKW mit Rottweiler Kennzeichen gehandelt haben. Es könnte sich um eine neue Mercedes A-Klasse mit sichtbaren Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite handeln.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem weißen Verursacherfahrzeug geben können, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 960 zu melden.

Luisa Diebold, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell