Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Busse kollidieren im Stadtverkehr - zwei Personen verletzt

Nordhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung zweier Busse kam es am Donnerstag gegen 08.30 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf Höhe der Montaniastraße. Ein vor den Bussen fahrender Pkw beabsichtigte nach links abzubiegen und verlangsamte die Fahrt abrupt. Der nachfolgende Kraftomnibus verlangsamte seine Fahrt ebenso. Der folgende Bus konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den davor fahrenden auf. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer verletzt und in ein Klinikum gebracht. an der Unfallstelle kamen neben Rettungswagen auch ein Notarzt und die Kameraden der Feuerwehr zu Einsatz. Bis etwa 12 Uhr kam es an der Unfallstelle zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Beide Busse waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zur Klärung der Unfallursache hat der Inspektionsdienst Nordhausen die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

