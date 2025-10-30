Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall verletzt
Mühlhausen (ots)
Am Donnerstag kam es gegen 7.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei einer Schule in der Brunnenstraße. Ein Autofahrer befuhr eine Einfahrt, um vom Schulgelände in den fließenden Verkehr der Brunnenstraße einzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Kind, welches mit einem Fahrrad fuhr. Das Kind stürzte und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich nahmen den Unfall auf.
