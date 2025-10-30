Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gescheitert

Artern (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 11.30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in die Räumlichkeiten einer Kegelbahn im Salinepark. Ersten Ermittlungen zu Folge versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht, woraufhin sich diese vom Tatort in unbekannte Richtung entfernten. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Da es in den vergangenen Tagen bereits zu einem Einbruch in ein nahegelegenes Schwimmbad kam, ist ein Zusammenhang beider Taten nicht auszuschließen. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

