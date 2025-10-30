Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Straße freigeräumt
Werningerode/Eichsfeld (ots)
Am Donnerstag wurde die Polizeiinspektion Eichsfeld, gegen 11.25 Uhr, über einen auf einer Stromleitung befindlichen Ast im Bereich der Landstraße 1014 informiert. Diese stellte eine Gefahr für den Verkehrsfluss dar und bedurfte deshalb einer Räumung durch die Kameraden der Feuerwehr. Kurz nach 12 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell