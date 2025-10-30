LPI-NDH: Straße freigeräumt

Artern (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 11.30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in die Räumlichkeiten einer Kegelbahn im Salinepark. Ersten Ermittlungen zu Folge versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht, woraufhin sich diese vom Tatort in unbekannte Richtung entfernten. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Da es in den ...

