Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ein Kind nach Verkehrsunfall im Krankenhaus
Worbis (ots)
Am Donnerstag kam es gegen 7.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Elisabethstraße. Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr ein Autofahrer die Straße, als im Bereich einer Schule ein Kind plötzlich die Straße querte. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, wobei das Kind leicht verletzt wurde. In weiterer Folge wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld waren vor Ort zur Unfallaufnahme.
