Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall unter Alkoholeinfluss
Greußen (ots)
Am Donnerstagabend, 18:30 Uhr, kam es in der Flattigstraße in Greußen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger kam aus Richtung Wasserthaleben, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 29-jährigen. Hierbei wurde ein Kleinkind im Fahrzueg der 29-jährigen schwer verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 40-jährigen ein Alkoholwert von 2,25 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt.
