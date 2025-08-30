PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Zahnbürstendiebstahl

Hagen (ots)

Ein 42-jähriger Hagener besuchte die Filiale einer Drogeriekette am Graf-von-Galen-Ring. Dort fiel er mit seinem Verhalten einem Ladendetektiv auf, da der Mann auffällig unauffällig durch das Geschäft schlenderte.

Der Detektiv schaute genauer hin und konnte beobachten, wie der vermeintliche Kunde mehrere elektrische Zahnbürsten in seinem Rucksack verstaute. Als dieser das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen, griff der Detektiv ein.

Die hinzugezogene Polizei fand im Rucksack des Mannes die originalverpackten Zahnbürsten eines bekannten Herstellers im Gesamtwert von rund 600 Euro. Dazu fand sich ein größeres Messer griffbereit im Rucksack.

Der polizeibekannte und wohnungslose Mann räumte den Diebstahl ein und gab an, die Zahnbürsten verkaufen zu wollen, um damit einen Teil seines Lebensunterhalts bestreiten zu können.

Da der Mann im Verdacht steht, rechtlich einen Diebstahl mit Waffen begangen zu haben und er über keine Meldeadresse verfügt, wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Die gestohlene Ware verblieb im Geschäft. Eine entsprechende Strafanzeige wird geschrieben. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen

