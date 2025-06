Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwerverletzter Motorradfahrer

53902 Bad Münstereifel-Scheuren (ots)

Am Mittwoch, 18.06.2025, um 17:30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Bad Münstereifel mit seinem Motorrad die L113 von Rheinbach kommend in Richtung Scheuren. Kurz vor der Ortseinfahrt Scheuren verläuft die Straße in einer 90 Grad Linkskurve. Gleichzeitig führt ein Feldweg geradeaus an der Ortslage Scheuren vorbei. Aufgrund des geradeaus verlaufenden Feldwegs, bemerkte der Fahrer zu spät, dass der eigentliche Straßenverlauf nach links führt und verlor bei dem Versuch dem Straßenverlauf zu folgen die Kontrolle über sein Motorrad. Er rutschte in den Graben neben der Fahrbahn und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Euskirchen gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell