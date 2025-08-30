Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Hagen (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer fiel durch seine sehr unsichere Fahrweise einer Polizeistreife auf. Diese befand sich am Samstagmorgen um 03:20 Uhr auf dem Märkischen Ring und kontrollierte den Mann.

Schon bei der Ansprache des Mannes wurde erheblicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Der in Hagen wohnende 29-jährige Mann war kaum in der Lage sich gerade auf den Beinen zu halten. Allerdings verhielt er sich direkt aggressiv und beschimpfte und beleidigte die Polizisten durchgehend. Einen Alkoholtest lehnte er ab, einer Durchsuchung seiner Person widersetzte er sich aktiv, so dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten.

Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde er in eine Polizeiwache gebracht. Gegen die Blutentnahme wehrte er sich ebenfalls erheblich, so dass er diese gefesselt und fixiert über sich ergehen lassen musste.

Währenddessen sprach er weitere Beleidigungen und Drohungen aus. U.a. wurden die Polizisten und die anwesende Ärztin von ihm als Nazis betitelt.

Im Rahmen der Überprüfungen wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war. Die angebrachte Versicherungsplakette stellte sich als gefälscht heraus. Weiterhin wurden bei dem Mann Betäubungsmittel (Cannabis) aufgefunden und sichergestellt.

Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Mann seinen Heimweg zu Fuß fortsetzten.

Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren (u. a. Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das BtmG, Betrug, Beleidigung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte) eingeleitet. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell