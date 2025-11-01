Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: berauschter E-Scooter-Fahrer Heiligenstadt
Nordhausen (ots)
Am 31.10.2025 / 21:25 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Heiligenstadt / Mescheder Straße den 40jährigen Führer eines E-Scooters. Ein Drogenvortest wurde durchgeführt. Da dieser positiv ausfiel, wurde im Anschluss eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.
