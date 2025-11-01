Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandfall Niederorschel

Nordhausen (ots)

Glück im Unglück hatte ein 68jähriger Mann aus der Niederorscheler Jähndorfstraße am 31.10.2025 / 15:30 Uhr. Er hatte eine elektrische Heckenschere in der Garage ohne Aufsicht ausgeschalten am Strom belassen. Diese geriet in Brand. Durch die verbrannten Kunststoffteile entwickelte sich auffälliger Rauch, wodurch der Eigentümer auf die Brandentwicklung aufmerksam wurde. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Kleinbrand. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf andere Gegenstände über, sodass der Schaden auf ca. 300,-EUR geschätzt wird.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell