Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrzeugführer unter Einfluss Betäubungsmittel in Heiligenstadt
Nordhausen (ots)
Am 31.10.2025 / 14:10 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld den 40jährigen Führer eines weißen Pkw Audi im Heiligenstädter Erbetal. Bei ihm verlief ein Drogenvortest positiv, weshalb er die Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten durfte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
