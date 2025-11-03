PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Kefferhausen (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 18.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Küllstedter Straße. Eine Autofahrerin fuhr in Fahrtrichtung Kefferhausen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss verlor die Verkehrsteilnehmerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Erdhügel. In Folge der Kollision wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund eines Anfangsverdachtes wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv reagierte. In weiterer Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

