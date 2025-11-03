Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Nebengelass in Brand
Schönstedt (ots)
Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es am Sonntag, gegen 12.20 Uhr, zum Brand eines Schuppens in der Straße Siedlung. Das Feuer griff auf die Dachbalkenkonstruktion des Schuppens über, jedoch konnte der Brand durch die Kameraden der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Bisherigen Schätzungen zufolge beläuft sich die Höhe des Sachschadens auf einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Klärung der Brandursache.
