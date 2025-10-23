Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Justizschulden in Höhe von 46.000 Euro - Bundespolizei Waidhaus nimmt gesuchten Straftäter fest

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Bei Grenzkontrollen an der A6 bei Waidhaus haben Beamte der Bundespolizei Waidhaus am Dienstag (22. Oktober) einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter festgenommen. Er hatte eine offene Justizrechnung in Höhe von 46.000 Euro.

Bei der Überprüfung seiner Personalien des 29-Jährigen stellten die Bundespolizisten fest, dass der Bulgare noch eine Rechnung mit der deutschen Justiz offen hatte. Da er seine Justizschulden aus einer Verurteilung des Amtsgerichts Apolda im August nicht beglichen hatte, erließ die Staatsanwaltschaft Erfurt Haftbefehl gegen ihn. Das Gericht verurteilte ihn wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 5.400 Euro und ordnete zudem eine Werteinziehung in Höhe von 41.000 Euro an. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, nahmen die Beamten ihn fest und lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt Weiden ein. Dort muss er nun die im Haftbefehl angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe von mehreren Monaten absitzen.

