Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Immer wieder Drogen und Alkohol

Nordhausen (ots)

Bei Verkehrskontrollen konnten am späten Freitagnachmittag zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahmen.

Gegen 16:00 Uhr wurde in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein 19-Jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Ein Drogentest verlief bei Diesem positiv, so dass sich eine Blutentahme im Krankenhaus anschloss.

Etwa 1 Stunde später fiel ein 53-Jähriger Fahrradfahrer in der Freiherr-vom-Stein Straße auf. Der Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,66 Promille. Zur Beweissicherung erfolgte auch in diesem Fall eine Blutentnahme.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell