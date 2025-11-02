Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Immer wieder Drogen und Alkohol
Nordhausen (ots)
Bei Verkehrskontrollen konnten am späten Freitagnachmittag zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahmen.
Gegen 16:00 Uhr wurde in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein 19-Jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Ein Drogentest verlief bei Diesem positiv, so dass sich eine Blutentahme im Krankenhaus anschloss.
Etwa 1 Stunde später fiel ein 53-Jähriger Fahrradfahrer in der Freiherr-vom-Stein Straße auf. Der Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,66 Promille. Zur Beweissicherung erfolgte auch in diesem Fall eine Blutentnahme.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell