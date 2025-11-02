Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brände in Mehrfamilienhaus

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es zu zwei Bränden in einem Mehrfamilienhaus in der Ostrower Straße. Die Polizei ermittelt derzeit in beiden Fällen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Verletzt wurde niemand. Eine Evakuierung von Bewohnern war nicht erforderlich.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich schätzungsweise auf mehrere zehntausend Eur.Die Nordhäuser Kriminalpolizei ermittelt derzeit in alle Richtungen, eine politische Tatmotivation kann nach gegenwärtigen Stand nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnten? Wer hat im Bereich des Brandortes Personen wahrgenommen, die sich möglicherweise verdächtig verhielten?

Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell