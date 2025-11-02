Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Garage mit Graffiti beschmiert
Nordhausen (ots)
Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag wurde in der Kranichstraße eine Garage mittels Graffiti beschmiert. Unbekannte brachten mittels lila Sprühfarbe verschiedene Buchstaben, Zahlen sowie einen der Polizei nicht freundlich gestimmten Schriftzug auf. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell