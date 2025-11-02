LPI-NDH: Keller aufgebrochen

Nordhausen (ots) - Am 31.10.2025 / 06:15 Uhr stellten Mitarbeiter fest, dass unbekannte Täter in das Verwaltungsgebäude der Firma "ELW Energieversorgung" in der Leinefelder Boschstraße eingebrochen waren. Die Täter waren durch ein Fenster in das Objekt eingedrungen, hatten im Innenbereich mehrere Türen eingetreten und aus zwei Handkassen das Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden am Gebäude wird auf etwa 10.000,-EUR geschätzt. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen ...

