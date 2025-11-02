PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Keller aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Samstagmorgen wurden der Polizei Kellereinbrüche in einem Mehrfamilienhaus in der Sangerhäuser Straße angezeigt. Hier brachen Unbekannte zwei Verschläge auf und entwendeten unter anderem einen Verstärker im Wert von 140,- Euro. Weiterhin wurde das Objektiv einer dortigen Überwachungskamera mittels Farbe besprüht, so dass Diese jetzt unbrauchbar ist. Durch die vor Ort eingesetzten Beamten wurden Spuren gesichert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

