Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Bildungseinrichtung

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Samstag, 09:00 Uhr, gewaltsam in eine berufbildene Schule in der Geschwister-Scholl-Straße ein. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Fenster und Türen aufgebrochen bzw. beschädigt, so dass ein Schaden von mehreren tausend Euro zu beklagen ist. Beutegut erlangten die Täter nach jetzigem Kenntnisstand nicht, da sie vermutlich gestört wurden. Am Tatort erfolgte eine umfangreiche Spurensicherung.

Zeugen, die Angaben zu Tätern oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Rufnummer 03631/960 zu melden.

