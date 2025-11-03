PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden bei Garagenbrand

Nottertal-Heilinger-Höhen (ots)

Ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich ist die Folge eines Garagenbrandes, der sich am Sonntag, gegen 4.30 Uhr, in der Straße Auf der Angst, ereignete. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Durch das Feuer wurde unter anderem auch ein Pkw beschädigt, der in der Garage abgestellt war. Warum der Brand ausbrach, ist gegenwärtig noch unklar. Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0284565

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

