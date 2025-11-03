Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag 17 Uhr und Sonntag 19 Uhr wurde im Bereich des Bahnhofsplatzes ein E-Scooter entwendet. Ersten Erkenntnissen zu Folge entfernten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich die Sicherung zum Fahrzeug und flüchteten mit ihrer Beute, im Wert von mehreren Hundert Euro, vom Tatort. Bei dem E-Scooter handelt es sich um das Modell Ninebot by Segway E2 Pro in der Farbe schwarz. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern oder zum Verbleib des E-Scooters geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0284812

