Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kindergarten im Visier von Einbrechern

Diedorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Sonntag 15.30 Uhr kam es in einem Kindergarten in der Schloßstraße zu einem Einbruch. Aktuellen Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gebäude und entwendeten aus einem Büro Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute, deren Wert im mittleren zweistelligen Bereich lag, in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann sachdienliche Angaben zu dem oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0284807

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell