Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen
Artern (ots)
Am Sonntagabend wurde gegen 23.30 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der Bergstraße durchgeführt. Die Beamten der Polizeistation Artern führten beim Fahrer einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von über 1,6 Promille ergab. Daraufhin wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Die Beamten stellten den Führerschein des Autofahrers sicher.
