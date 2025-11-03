PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Artern (ots)

Am Sonntagabend wurde gegen 23.30 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der Bergstraße durchgeführt. Die Beamten der Polizeistation Artern führten beim Fahrer einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von über 1,6 Promille ergab. Daraufhin wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Die Beamten stellten den Führerschein des Autofahrers sicher.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:39

    LPI-NDH: Kindergarten im Visier von Einbrechern

    Diedorf (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Sonntag 15.30 Uhr kam es in einem Kindergarten in der Schloßstraße zu einem Einbruch. Aktuellen Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gebäude und entwendeten aus einem Büro Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute, deren Wert im mittleren zweistelligen Bereich ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:38

    LPI-NDH: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

    Kefferhausen (ots) - Am Sonntagabend kam es gegen 18.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Küllstedter Straße. Eine Autofahrerin fuhr in Fahrtrichtung Kefferhausen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss verlor die Verkehrsteilnehmerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Erdhügel. In Folge der Kollision wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:37

    LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag 17 Uhr und Sonntag 19 Uhr wurde im Bereich des Bahnhofsplatzes ein E-Scooter entwendet. Ersten Erkenntnissen zu Folge entfernten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich die Sicherung zum Fahrzeug und flüchteten mit ihrer Beute, im Wert von mehreren Hundert Euro, vom Tatort. Bei dem E-Scooter handelt es sich um das Modell Ninebot by Segway E2 Pro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren