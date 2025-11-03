LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Kefferhausen (ots) - Am Sonntagabend kam es gegen 18.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Küllstedter Straße. Eine Autofahrerin fuhr in Fahrtrichtung Kefferhausen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss verlor die Verkehrsteilnehmerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Erdhügel. In Folge der Kollision wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus ...

mehr