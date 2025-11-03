PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht - vermutlich angetrunkener Fahrer gefährdet Gegenverkehr

Bad Langensalza (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 62-Jähriger die Bundesstraße 176 von Gräfentonna kommend in Richtung Bad Langensalza. Hierbei wurde der Fahrer des Fiat mehrfach durch andere Verkehrsteilnehmer dabei beobachtet, wie er am Ortsausgang Gräfentonna einen Pkw-Fahrer und zwischen den Ortschaften Nägelstedt und Bad Langensalza einen Lkw im Gegenverkehr gefährdete, da er deren Fahrstreifen befuhr und sie so nur durch eine Notbremsung Kollisionen verhindern konnten. Durch Beamte der Polizeistation Bad Langensalza konnte der Fahrer ermittelt und angetroffen werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Es erfolgte anschließend eine Blutprobenentnahme in einem nahegelegenen Klinikum zur genauen Bestimmung der Alkoholisierung.

Aufgrund der Alkoholisierung in Verbindung mit der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer leiteten die Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Fahrers des grauen Fiat machen oder eben jene Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 62-Jährigen gefährdet wurden. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0284798

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

