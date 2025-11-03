Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gartenhaus

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Gartengrundstück Im Stürzetal. Anschließend öffneten sie die Tür zur zum Gartenhaus gewaltsam und entwendeten aus diesem unter anderem diverse Werkzeuge und einen Fernseher im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Zudem verursachten die Einbrecher Sachschaden.

Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0285541

