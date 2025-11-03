PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Ammen (ots)

Wie am Montag, gegen 9 Uhr bekannt wurde kam es auf einer Baustelle in der Reiserstraße zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gelände der Baustelle. Dort wurden ca. 50 Meter Stromkabel gewaltsam entwendet. Außerdem verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen und nahmen dort ein Rohr an sich. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mitsamt ihrer Beute vom Tatort. Der Wert des Beuteguts ist Gegenstand der Ermittlungen. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0285140

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

