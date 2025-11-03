Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Leinefelde (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Montag 7 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Beethovenstraße zu einem Einbruchsversuch. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer zu verschaffen. Der oder die Täter ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Es entstand Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0285020

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell