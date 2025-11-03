PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Leinefelde (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Montag 7 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Beethovenstraße zu einem Einbruchsversuch. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer zu verschaffen. Der oder die Täter ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Es entstand Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0285020

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 15:27

    LPI-NDH: Einbrecher gehen leer aus

    Leinefelde (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag 11 Uhr und Montag 8.30 Uhr kam es in einer Lagerhalle im Bereich der Straße Vorm Pfaffenstiege zu einem Einbruch. Aktuellen Ermittlungen zu Folge betraten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich das Gelände und verschafften sich im Anschluss gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Der oder die Täter flüchteten, ohne Beute, in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa tausend Euro. ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:26

    LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

    Ammen (ots) - Wie am Montag, gegen 9 Uhr bekannt wurde kam es auf einer Baustelle in der Reiserstraße zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gelände der Baustelle. Dort wurden ca. 50 Meter Stromkabel gewaltsam entwendet. Außerdem verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen und nahmen dort ein Rohr ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:25

    LPI-NDH: Einbrecher in Gartenhaus

    Nordhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Gartengrundstück Im Stürzetal. Anschließend öffneten sie die Tür zur zum Gartenhaus gewaltsam und entwendeten aus diesem unter anderem diverse Werkzeuge und einen Fernseher im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Zudem verursachten die Einbrecher Sachschaden. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren