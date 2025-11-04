PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Disput unter Radfahrern - Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Heldrungen (ots)

Zwei Radfahrer, welche gegen 20.05 Uhr einen Zug am Bahnhof verließen, gerieten aufgrund des gegenseitigen Überholens aneinander. Ein derzeit Unbekannter stellte sich vor einem 18-jährigen Radfahrer quer und schlug und trat unvermittelt auf diesen ein. Hierbei erlitt der junge Radfahrer Schmerzen sowie Schäden an einem Mobiltelefon und einer Sehhilfe. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließen mit einem Fahrrad vom Tatort in Richtung Seehausen.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zum Täter und der Tat geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0286024

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 15:28

    LPI-NDH: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

    Leinefelde (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Montag 7 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Beethovenstraße zu einem Einbruchsversuch. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer zu verschaffen. Der oder die Täter ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Es entstand ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:27

    LPI-NDH: Einbrecher gehen leer aus

    Leinefelde (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag 11 Uhr und Montag 8.30 Uhr kam es in einer Lagerhalle im Bereich der Straße Vorm Pfaffenstiege zu einem Einbruch. Aktuellen Ermittlungen zu Folge betraten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich das Gelände und verschafften sich im Anschluss gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Der oder die Täter flüchteten, ohne Beute, in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa tausend Euro. ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:26

    LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

    Ammen (ots) - Wie am Montag, gegen 9 Uhr bekannt wurde kam es auf einer Baustelle in der Reiserstraße zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gelände der Baustelle. Dort wurden ca. 50 Meter Stromkabel gewaltsam entwendet. Außerdem verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen und nahmen dort ein Rohr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren