Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Disput unter Radfahrern - Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Heldrungen (ots)

Zwei Radfahrer, welche gegen 20.05 Uhr einen Zug am Bahnhof verließen, gerieten aufgrund des gegenseitigen Überholens aneinander. Ein derzeit Unbekannter stellte sich vor einem 18-jährigen Radfahrer quer und schlug und trat unvermittelt auf diesen ein. Hierbei erlitt der junge Radfahrer Schmerzen sowie Schäden an einem Mobiltelefon und einer Sehhilfe. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließen mit einem Fahrrad vom Tatort in Richtung Seehausen.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zum Täter und der Tat geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0286024

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell